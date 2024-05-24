محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن وقف إطلاق النار بغزة (بث مباشر)

تقدم لكم “بوابة الوفد” بثًا مباشرًا لجلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على الاحتلال الإسرائلي لاتخاذ القرار بشأن التدابير العاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.

من المتوقع بنسبة كبيرة بأن القرار، سواء بحده الأدنى بوقف الحرب والعملية العسكرية في رفح الفلسطينية، أو بحده الأقصى، كما يتمناه المتفائلون، بوقف الحرب بشكل عام، إلا أن هناك دائمًا احتمالًا لمناطق رمادية.

مطالب بوقف إطلاق النار في غزة

طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف عملية الجيش الإسرائيلي برمتها في غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، قائلة إن الحملة العسكرية ستجعل الحياة في القطاع مستحيلة، وبالتالي تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وكان هذا الطلب هو الطلب الرابع الذي تقدمه جنوب أفريقيا إلى المحكمة منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على «حماس» في أعقاب هجوم الحركة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مسؤولين لم تذكر أسماؤهم قولهم إنه في حين تعتقد إسرائيل أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف الحرب ضد «حماس» في قطاع غزة في جلسة الغد، فإن تل أبيب لا تنوي تأييد الحكم.