مدير الإغاثة بغزة يكشف مأساة القطاع الطبي (فيديو)

كشف الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، مآساة القطاع الطبي في غزة نتيجة العدوان الصهيوني، مؤكدًا استشهاد وفقدان عشرات الأطفال في القطاع جراء سوء التغذية، ونقص المستلزمات الطبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال قتلت نحو 500 فرد من الطواقم الطبية واعتقلت المئات منهم، والطواقم الطبية تعمل تحت تهديد كبير من قوات الاحتلال في غزة، لافتا إلى أن قطاع غزة يعاني نقصا في الوقود وشح الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح أن القطاع الصحي في غزة يعاني واقعا صعبا ومأساويا، ومستشفى واحد يعمل بشكل جزئي في دير البلح وسط قطاع غزة، موضحًا أن الاحتلال يحاصر مستشفى العودة في شمال غزة على مدار 5 أيام وأجبر الطواقم الطبية على الخروج.

وتابع: "لا توجد مستشفيات تعمل في شمال قطاع غزة بعد أن أخرجها الاحتلال عن الخدمة".

عدد شهداء غزة

مع صباح اليوم 231 على العدوان الإسرائيلي على غزة، استشهد وأُصيب عشرات المواطنين،غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف الاحتلال الصهيوني المكثف والمتواصل على قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي برا وبحرا وجوا، مع تفاقم الوضع الإنساني، وتردى الأوضاع الصحية، إلى 35 ألفا و800 شهيد، إضافة إلى 80 ألفا و200 مصاب.