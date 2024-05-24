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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باحثة: لا بوادر لوقف حرب غزة وقد تستمر 6 أشهر (فيديو)

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

أكدت الباحثة السياسية تمارا حداد، عدم وجود أي بوادر مستقبلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن الأزمة السياسية وصلت إلى مرحلة كارثية. 

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وأضافت خلال مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الجمعة، أن هناك استمرارية للعمليات العدائية، والدخول في عمق رفح الفلسطينية، كما يوجد استمرارية في واقع التموضع العسكري بالقطاع.

وأشارت إلى أأنه حتى وإن خرج الاحتلال الإسرائيلي من هذه المناطق التي يدخلها، لكن يعاودون الدخول حتى يجري إنهاء كوادر المقاومة الفلسطينية، مشددة على عدم وجود أي مقومات للحياة في غزة.

لا مخططات لليوم التالي في غزة

وأوضحت أن الكيان الإسرائيلي المتمثل في المستوى السياسي من خلال بنيامين نتنياهو أو المستوى الأمني من الواضح تماما أنه لا يوجد في مخططاتهم وذهنهم اليوم التالي، طالما "نتنياهو" قائما على اليمين المتطرف أو الحكومة اليمينية المتطرفة.

وتابعت: "ما يحدث يتماشى دائما مع فكرة بن غفير وسموتريش، ولا أعتقد أنه سيكون هناك يوم تال بعد انتهاء الحرب، فالحرب تدخل في سياق الاستنزاف بقطاع غزة وقد تمتد إلى أكثر من 6 أشهر".

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