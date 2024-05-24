استمرار تنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام بالشرقية| صور

تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي"..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميه واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة بالإضافة لتأهيلهم في مختلف المناحى والمجالات وذلك من خلال نشر الثقافة الرياضية وتنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة واشتراكهم في كافة البطولات الرياضية بمختلف فئاتهم العمرية.

محافظ الشرقية

أشاد محافظ الشرقية، بالأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لأبناء المحافظة وخاصة الايتام وذلك في إطار خطة المحافظة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة ومشاركتهم في مختلف الأنشطة لإدخال البهجة على قلوبهم واكتشاف الموهوبين منهم.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى استمرار تنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام رياضياً وكشفياً وذلك للشباب والفتيات بدار المدينة المنورة للأيتام بالعاشر من رمضان والمنفذة تحت رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة وإدارة التنمية الرياضية بالمديرية لتدريبهم على المهارات الأساسية في رياضات كرة القدم والكاراتية وتنس الطاولة والتمرينات البدنية وتم توزيع ملابس رياضية على اللاعبين.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن التدريبات الرياضية تتم تحت اشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقاً للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية للأطفال الايتام ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلى الجهد المبذول والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.

جاء ذلك خلال تقديم محافظ الشرقية التهنئة للاعبي فريق هوكي الشرقية (رجال) لفوزهم ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2023 - 2024، وذلك للمرة الثالثة والثلاثون في تاريخه وحصولهم على درع البطولة وتتويجهم باللقب رسمياً متمنياً لهم مواصلة التفوق الرياضي والإستمرار في حصد البطولات ورفع إسم مصر عالياً في جميع المحافل المحلية والإفريقية والدولية.

ومن جانبه ولفت الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى مشاركة فريق هوكي الشرقية رجال ببطولة الدوري العام الممتاز للهوكي موسم 2023 - 2024 والتي أقيمت بملاعب المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد واستطاع التغلب علي الفرق المنافسة والوصول الي التصفيات النهائية , لافتاً إلى أن المباراه النهائيه والتي جمعت بين فريقي هوكي الشرقية رجال ونادي الطائرات انتهت بالتعادل الإيجابي بإحراز 3 أهداف لكل منهما ليتصدر فريق نادي هوكي الشرقية رجال ترتيب الدوري العام وحسم الفوز بالبطولة بإجمالي 13 نقطة.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فريق هوكي الشرقية رجال إستطاع الفوز بالجولة الأولى على نظيره نادي اتحاد الشرطة بـ 6 أهداف مقابل هدف، والفوز في الجولة الثانية على نظيره نادي القناة بـ 7 أهداف مقابل هدفين، والفوز في الجولة الثالثة على نظيره نادي بورفؤاد بثنائية نظيفة ، قبل أن يحقق فوزاً صعباً على نظيره نادي إيسترن كومباني بهدف نظيف بالجولة الرابعة، والتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مع نظيره نادي الطائرات في المباراة النهائية.

كما شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحتفالية مديرية الشباب والرياضة بتكريم الأبطال الرياضيين والحاصلين على بطولات محلية وعالمية في ألعاب ورياضات (رفع الأثقال – المصارعة الحرة - الكاراتيه – الهوكي – كرة الجرس للمكفوفين – الشوت بوكس - سباق الترايلثون)، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب البرلمان وذلك بقاعة اجتماعات الديوان العام.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية، مشيداً بالمستوى المتميز لأبطال الألعاب الفردية والجماعية من أبناء المحافظة في حصد البطولات وتحقيق المراكز الأولى على المستوى المحلي والقاري والعالمي ، متمنياً لهم الإستمرار في حصد البطولات القارية والعالمية ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.

كما قدم المحافظ الشكر للأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الألعاب الفردية لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنيًا ونفسيًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية ، مشيداً بدعم وزير الشباب والرياضة المستمر لكافة الألعاب الرياضية وتشجيع المتميزين رياضياً لتحطيم الأرقام القياسية وحصد البطولات القارية والدولية.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، اعقبه كلمة للدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، أعرب فيها عن امتنانه لمحافظ الشرقية لحرصه على مشاركة احتفالية مديرية الشباب والرياضة لتكريم الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية لتمثل لهم قوة دفع حقيقية لمواصلة الإنتصارات والفوز بالميداليات الذهبية، مؤكداً أن المديرية جادة في اكتشاف المواهب الشابة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتهيئة الأجواء المناسبة لها لتجهيزها بدنياً وفنياً لتشارك في البطولات الرياضية.

شهدت الاحتفالية تكريم محافظ الشرقية للاعبين الحاصلين على بطولات محلية وعالمية في الألعاب الفردية والجماعية وذلك بمنحهم شهادات تقدير هم:

اللاعب ضياء جودة، بطل أفريقيا للمصارعة الحرة والمتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

اللاعب عمر أحمد محمود الخشنية، الحاصل علي الميدالية الذهبية في بطولة كأس أفريقيا وكأس العرب للترايثلون.

لاعبو الشرقية من ذوي القدرات والهمم المشاركين في كأس العالم لرفع الأثقال والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

لاعبو فريق كرة الجرس للمكفوفين بنادي السكة الحديد.

لاعبو الشرقية بمنتخب مصر للهوكي الفائزين ببطولة الهوكي بدورة الألعاب الأفريقية بغانا.

لاعبو الشرقية من ذوي القدرات والهمم المشاركين في بطولة الجمهورية للكاراتيه موسم 2023 - 2024 م.

لاعبو فريق الشوت بوكس المشارك في بطولة العالم للشوت بوكس.

وفي نهاية الاحتفالية حرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية مع اللاعبين المكرمين الذين أعربوا عن سعادتهم لاستقبال المحافظ لهم وتكريمهم لتفوقهم الرياضي، مؤكدين أن هذه اللحظات لا تنسى وستظل في ذاكرتهم دائمًا لتمثل لهم دافعاً حقيقياً لاستكمال تحقيق الإنجازات والحصول على الميداليات الذهبية وحصد الميداليات ورفع اسم المحافظة عاليًا.