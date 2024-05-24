فيلم نتفليكس Animal Crossing يصل إلى Android وiOS في يونيو

ستحصل تشكيلة ألعاب Netflix على الأجهزة المحمولة قريبًا على إدخال آخر. Cozy Grove: Camp Spirit، التكملة للعبة Cozy Grove التي تشبه لعبة Animal Crossing لعام 2021، ستصل إلى نظامي التشغيل Android وiOS في 25 يونيو.

تعد لعبة Cozy Grove هي أول لعبة من المطور Spry Fox منذ أن اشترت Netflix الاستوديو في عام 2022. في اللعبة، ستبدأ في مهمة عالية المخاطر تتمثل في مساعدة الدببة الشبحية على ترقية جزيرتهم المسكونة. يصفها المطور بأنها "مغامرة حميمة" حيث ستختبر "أنشطة جديدة، وقصص أشباح جديدة، ورفاق جدد ذوي فروي مع قصص وقدرات خاصة بهم وأكثر من ذلك بكثير".

نمت محفظة ألعاب Netflix على الأجهزة المحمولة بشكل كبير منذ أن بدأت في الانخراط في الساحة في عام 2017 من خلال ربطها بـ Stranger Things. لدى Netflix الآن قائمة تضم "ما يقرب من 100" لعبة للهواتف المحمولة. ستكون Cozy Grove: Camp Spirit هي اللعبة الثالثة من استوديو داخلي بعد أن بدأت خدمة البث في جمع الاستوديوهات المستقلة، بما في ذلك Spry Fox وNight School Studio وBoss Fight Entertainment وNext Games. كما أنها تقوم ببناء استوديوهات في هلسنكي ولوس أنجلوس، حيث تعمل على لعبة AAA.

يمكنك التسجيل مسبقًا للعبة على Google Play وApp Store والاطلاع على المقطع الترويجي للعبة المريحة أدناه.