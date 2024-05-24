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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

المرصد الأورومتوسطى: 85% من غزة دمرت و13 ألف فلسطيني تحت الأنقاض (فيديو)

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

أكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، محمد المغبط، توثّيق المرصد لانهيار القطاع الصحي في غزة، موضحًا أن الشمال ليس فيه أي ملجأ طبي أو صحي بعدما أخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة من الخدمة، وطردت الطاقم الطبي والمرضى.

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وأضاف، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن إخراج مستشفى العودة من الخدمة بمثابة حكم بالإعدام لعلى عشرات الآلاف من الفلسطينيين في شمال غزة، ليس لهم أي وسيلة مساعدة طبية، وهم بحاجتها نتيجة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وأشار إلى أن الاحتلال منع دخول أساسيات المواد الطبية للأمهات والأطفال، وأصر على عدم دخول أي مواد أساسية لشمال غزة، كما منع إدخال المستلزمات الطبية الأساسية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى أن عددا من المناطق في شمال قطاع غزة يعاني المجاعة.

رصد حالات التعذيب للأسرى الفلسطينيين في غزة

وأوضح أنه في بعض المناطق في شمال غزة لم يصلوا للمعايير الدولية للمجاعة التامة التي ينتظرها المجتمع الدولي، لافتًا إلى أنه منذ اليوم الأول للعدوان، وثّق المرصد عددا كبيرا من حالات التعذيب للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وأكد أن هناك إخفاء قسريا للفلسطينيين، حيث إن هناك 13 ألف فلسطيني مفقود بعضهم تحت الأنقاض، وآخرون مصيرهم غير معروف، إما أُسروا أو قتلوا من قبل قوات الاحتلال.

ولفت إلى أن  الاحتلال الإسرائيلي مسح أحياء كاملة في مخيم جباليا شمال غزة، وأن 85% من القطاع دمر، ما يبين وحشية الاحتلال ونية الإبادة الجماعية.

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