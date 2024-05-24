الرابطة الطبية الأوروبية: إحصائيات جديدة تنذر بكارثه كبيرة صحية وانسانيه بفلسطين

صرح البروفيسور فواد عودة، رئيس اميم و كوماي و امسي، أن الرابطة الطبية الاوروبية مع كوماي تستمر بالنداء لإيقاف النار و بعث مساعدات طبية وإنسانية فورية لعلاج وإنقاذ الجرحى والأطفال والنساء في فلسطين.

وأكد البروفيسور فواد عودة، أن هناك 45,386 شهيد و مفقود في فلسطين منذ 7/10، لافتًا إلى الإحصائيات الجديدة من ممثلي الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في فلسطين والتي تنذر بكارثه كبيرة صحية و انسانيه في فلسطين.

وجاءت تلك الإحصائية كالتالي:-

(225) يوم على حرب الإبادة الجماعية.

(45,386) شهيداً ومفقوداً.

(10,000) مفقودٍ.

(35,386) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

(15,162) شهيداً من الأطفال.

(31) استشهدوا نتيجة المجاعة.

(10,018) شهيدة من النساء.

(492) شهيداً من الطواقم الطبية.

(69) شهيداً من الدفاع المدني.

(147) شهيداً من الصحفيين.

(7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

(520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

(79,366) جريحاً ومُصاباً.

(71%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

(17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

(11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج لإجراء عمليات.

(10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

(1,095,000) مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح.

(20,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

(60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

(350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

(310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

(20) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

(2) مليون نازح في قطاع غزة.

(107) مدارس وجامعات تم تدميرها بشكل كلي.

(313) مدرسة وجامعة تم تدميرها بشكل جزئي.

(604) مساجد تم تدميرها بشكل كلي.

(200) مسجدٍ تم تدميرها بشكل جزئي.

(3) كنائس تم استهدفها و تدميرها.

(87,000) وحدة سكنية تم تدميرها كلياً.

(297,000) وحدة سكنية تم تدميرها جزئياً.

(33) مستشفى تم أخراجها عن الخدمة.

(55) مركزاً صحياً تم أخراجه عن الخدمة.

(160) مؤسسة صحية تم استهدفها.

(126) سيارة إسعاف تم استهدفها.

(206) مواقع أثرية وتراثية تم دميرها.

(33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة.

وتابع عودة: “نستمر بالتضامن مع الشعب الفلسطيني و مع جميع الشعوب و الأطباء و العاملين في مجال الصحة العرب و الفلسطينيين، نستمر في نداء الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية و جالية العالم العربي في ايطاليا و نقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا و اذاعة كوماي الدولية إلى جميع الأحزاب و الحكومات الأوروبية بإيقاف النار و بعث مساعدات طبية وإنسانية فورية لعلاج وإنقاذ الجرحى والأطفال والنساء في فلسطين و في المستشفيات الإيطالية و الأجنبية”.

واستكمل: “ما زالت الطواقم الطبية في المستشفى تقدم الخدمة للجرحى والمرضى وأقسام الأطفال وهي الآن تعمل بالحد الأدنى بسبب الظروف الراهنة من نقص في المستلزمات الطبية والسولار والقصف المستمر مع تقدم آليات جيش الاحتلال لمناطق شرق جباليا”.

والوضع هناك كالتالي:-

- انتشال 31 شهيداً من تحت أنقاض عدة منازل جراء استهداف الاحتلال الليلة الماضية منزل عائلة حسان غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

- نحو 800 ألف شخص في رفح أصبحوا على الطرقات بعد إجبارهم على الفرار منذ بدء إسرائيل العملية العسكرية.

- الاحتلال يمنع إدخال 3000 شاحنة مساعدات ويمنع 690 مريضاً وجريحاً من السفر للعلاج في الخارج بسبب إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم الثالث عشر على التوالي مما يضاعف الأزمة الإنسانية العميقة.