سامسونج تتابع مشكلات العملاء في متاجر الإصلاح المستقلة

إذا أخذت جهاز Samsung الخاص بك إلى متجر مستقل للإصلاح، فإن Samsung تطلب من المتجر إرسال اسمك ومعلومات الاتصال ومعرف الجهاز وطبيعة شكواك إلى الشركة الأم. والأسوأ من ذلك، إذا اكتشف متجر الإصلاح أن جهازك قد تم إصلاحه مسبقًا من خلال متجر ما بعد البيع أو قطعة غير تابعة لشركة سامسونج، فإن سامسونج تطلب من المؤسسة "تفكيك" جهازك على الفور و"إخطار" الشركة على الفور.

تم الكشف عن هذه التفاصيل بفضل 404 Media، التي حصلت على عقد تطلب فيه سامسونج من جميع متاجر الإصلاح المستقلة التوقيع مقابل بيع قطع إصلاح أصلية لها. إليك القسم ذو الصلة من العقد: "يجب على الشركة على الفور تفكيك جميع المنتجات التي تم إنشاؤها أو تجميعها أو المكونة منها أو التي تحتوي على أي أجزاء خدمة لم يتم شراؤها من Samsung." ويضيف أن المتجر "يجب أن يخطر سامسونج كتابيًا على الفور بتفاصيل وظروف أي استخدام غير مصرح به أو اختلاس لأي جزء من الخدمة لأي غرض آخر غير ما يتوافق مع هذه الاتفاقية. ويجوز لشركة Samsung إنهاء هذه الاتفاقية في حالة انتهاك هذه الشروط. ولم تستجب سامسونج لطلب التعليق من موقع Engadget.

يعد عقد Samsung مثيرًا للقلق - فالعملاء الذين يأخذون أجهزتهم إلى متاجر الإصلاح المستقلة لا يتوقعون بالضرورة إرسال معلوماتهم الشخصية إلى الشركة المصنعة للجهاز. وإذا كانوا قد أصلحوا أجهزتهم مسبقًا باستخدام قطع غيار تابعة لجهات خارجية والتي غالبًا ما تكون أرخص بكثير من القطع الرسمية (وبنفس الجودة في كثير من الحالات)، فمن المؤكد أنهم لا يتوقعون أن يقوم متجر الإصلاح بإبلاغ الشركة المصنعة بها ويحصل عليها أصبحت أجهزتهم غير صالحة للاستخدام.

قال الخبراء الذين تحدثوا إلى 404 Media إن المستهلكين يتمتعون بحقوقهم في استخدام أجزاء خارجية لإصلاح الأجهزة التي يمتلكونها بموجب قانون ضمان Magnuson Moss، وهو قانون اتحادي يحكم ضمانات المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة. حتى الآن، تشريعات الحق في الإصلاح يوجد في 30 ولاية في البلاد وفقًا لمجموعة أبحاث المصلحة العامة (PIRG)، وهي منظمة للدفاع عن المستهلك. ولكن في ولايات مثل نيويورك ومينيسوتا وكاليفورنيا حيث يدخل هذا التشريع حيز التنفيذ هذا العام، فإن العقود مثل تلك التي توقعها سامسونج على متاجر الإصلاح ستكون غير قانونية، حسبما أشارت 404 Media.

وقال كيت والش، المحامي في مؤسسة الحرية الإلكترونية، للنشرة: "هذا هو بالضبط نوع "الاتفاق" المرهق أحادي الجانب الذي يستلزم الحق في الإصلاح". "بالإضافة إلى الشرط الذي ذكرته بشأن تفكيك الأجهزة التي تحتوي على مكونات خارجية، فإن ذلك يخلق مثبطات إضافية لإصلاح الأجهزة، مما قد يضر بأمن الجهاز والبيئة حيث ينتهي الأمر بالأجهزة القابلة للإصلاح في مدافن النفايات."

هذه ليست الحادثة الوحيدة حول إصلاح الأجهزة التي وجدت سامسونج نفسها في مأزق. قبل ساعات من صدور تقرير 404 Media، أعلنت مدونة الإصلاح وتاجر قطع الغيار iFixit أنها أنهت تعاونها مع Samsung لإطلاق "مركز الإصلاح" بعد أقل من عامين من الشراكة. وقال iFixit في منشور بالمدونة: "إن نهج سامسونج فيما يتعلق بقابلية الإصلاح لا يتوافق مع مهمتنا"، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار قطع غيار سامسونج والطبيعة غير القابلة للإصلاح لأجهزة سامسونج التي "ظلت ملتصقة ببعضها البعض بشكل محبط" كأسباب لسحب القابس.