جوجل تخطط لمد كابل ألياف ضوئية من كينيا إلى أستراليا

قالت شركة جوجل يوم الخميس إنها ستقوم ببناء كابل ألياف بصرية لربط أفريقيا وأستراليا. يُسمى أوموجا (كلمة سواحيلية تعني "الوحدة")، وسيبدأ أحد طرفي الكابل في كينيا ويمر عبر أوغندا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا (مع نقاط وصول للدول) قبل عبور المحيط الهندي إلى الأرض في الأسفل.

وتقول جوجل إن المشروع مصمم "لزيادة الاتصال الرقمي، وتسريع النمو الاقتصادي، وتعميق المرونة في جميع أنحاء أفريقيا". بالإضافة إلى الكابل نفسه، تقول الشركة إنها ستعمل مع الحكومة الكينية لتعزيز الأمن السيبراني والابتكار القائم على البيانات وتحسين المهارات الرقمية ونشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن.

سوف ينضم Umoja إلى Equiano، الكابل البحري الخاص بشركة Google والذي يمتد بين البرتغال وجنوب أفريقيا (مع توقفات في دول أخرى).

وتقول جوجل إن المسار الجديد أمر بالغ الأهمية لتعزيز مرونة الشبكة في المنطقة، التي لديها تاريخ من "الانقطاعات عالية التأثير". وبعبارة أخرى، فإن المزيد من تكرار الشبكة يجعل انقطاعات الخدمة أقل كارثية على البنية التحتية للنطاق العريض في المنطقة.

وكتب الرئيس الكيني ويليام روتو عن المبادرة في منشور على مدونة Google: "إن طريق الألياف الضوئية الجديد العابر للقارات سيعزز بشكل كبير بنيتنا التحتية الرقمية العالمية والإقليمية". "تعتبر هذه المبادرة حاسمة في ضمان تكرار ومرونة اتصال منطقتنا ببقية العالم، خاصة في ضوء الاضطرابات الأخيرة الناجمة عن انقطاع الكابلات البحرية. ومن خلال تعزيز عمودنا الفقري الرقمي، فإننا لا نعمل على تحسين الموثوقية فحسب، بل نمهد الطريق أيضًا لزيادة الشمول الرقمي والابتكار والفرص الاقتصادية لموظفينا وشركاتنا.