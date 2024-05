Black Ops 6 لعبة Call of Duty القادمة

أكدت Activision أن لعبة Call of Duty القادمة ستكون Black Ops 6. وقام الناشر بتحديث موقع الويب الخاص بامتياز إطلاق النار العسكري للكشف عن العنوان، ووعد بأن "خطوط الاتصال الرسمية قد بدأت"، وهو ما يعني بشكل أساسي أن تسويق اللعبة يتغير من وضع الجملة التشويقية إلى وضع الكشف البطيء.

نشر حساب Xbox X (Twitter) في أواخر أبريل أن حدث "[منقح] مباشر" سيتبع معرض Xbox يوم الأحد الموافق 9 يونيو. لم يكن الأمر غامضًا على الإطلاق أنه سيكون كشفًا عن Call of Duty: الشعار مطابق أسلوب الفن العسكري للامتياز، وقد تم بالفعل الإبلاغ عن أن الدفعة التالية في السلسلة الطويلة الأمد ستصل هذا العام.

في يوم الخميس، أزال مقطع فيديو تشويقي قصير على حساب Xbox X التنقيح للكشف عن Black Ops 6. لذلك يمكنك التطلع إلى جلسة ضجيج لأول لعبة Call of Duty التي تم الكشف عنها تحت ملكية Microsoft.

يعرض موقع Call of Duty إعلانات تشويقية إضافية تستفيد من وجهات النظر العالمية لمنظري المؤامرة. يُظهر مقطع فيديو غامض لقطات لكاميرات هيئة إنفاذ القانون، تسبق الكشف (المبتذل إلى حد ما) عن جبل رشمور (جبل الأجداد الستة قبل تقسيمه) مع معصوبي الأعين يغطي عيون كل من رؤساء الولايات المتحدة الأربعة، يقرأون "الحقيقة تكمن". متبوعًا بالشعار. تُظهر مقاطع فيديو أخرى على الموقع مخربين (أيضًا بأسلوب اللقطات التي تم العثور عليها) وهم يضعون ملصقات تحمل نفس الشعار حول المدينة.

يبدو أن Microsoft تخطط لاستخدام الإصدار الجديد لتعزيز اشتراكات Game Pass. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الشهر أن العنوان سيكون أول إصدار من Call of Duty يظهر على Game Pass في يوم الإطلاق. سيتعين علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت هذه الإستراتيجية توفر ما يكفي من الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للخدمة لتبرير الخسارة (الضخمة المحتملة) في المبيعات المباشرة لأصحاب وحدات تحكم Xbox.

يمكنك أن تسمع عن Black Ops 6 في 9 يونيو، مباشرة بعد عرض ألعاب Xbox، الذي يبدأ في الساعة 1 بالتوقيت الشرقي.