حملات تموينية مكثفة لضبط المخالفين والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 35 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على كافة المضبوطات.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .

وفي واقعة آخرى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) بطباعة العديد من الكتب الدراسية والأغلفة الخاصة بهم بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول ، وعُثر بحوزته على (10000 نسخة من الكتب الدارسة والأغلفة لمناهج تعليمية لمراحل التعليم الأساسى فى مختلف المواد الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 35 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على كافة المضبوطات.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .

وفي واقعة آخرى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) بطباعة العديد من الكتب الدراسية والأغلفة الخاصة بهم بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول ، وعُثر بحوزته على (10000 نسخة من الكتب الدارسة والأغلفة لمناهج تعليمية لمراحل التعليم الأساسى فى مختلف المواد الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.