غرق شاب في مياه بحر مويس بالشرقية

غرق شابُ في العقد الثاني من العمر، جراء سقوطه في مياه بحر مويس أمام قرية بندف بنطاق مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ من مركز شرطة منيا القمح، بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول «محمد. ع» 17 عامًا، مقيم كفر الأشراف بدائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالفحص، تبين أن الشاب تعرض لاسفكسيا الغرق، إثر سقوطه في مياه بحر مويس أمام قرية بندف بمركز منيا القمح، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة شاب بالإعدام شنقاً، والمتهم في القضية رقم 24582 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3999 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بخطف طفل وهتك عرضه وقتله بدائرة مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «إبراهيم. أ. الـ» 39 عاما، ومقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بخطف وقتل الطفل «ف . أ» 6 سنوات، وذلك بعد أن قام بهتك عرضه بالقوة.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث، أن المتهم قتل الطفل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله، وفي ذات المكان والزمان، تقدمت جنايته جناية أخرى وهي خطف الطفل المجني عليه بأن استدرجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهما إياه بالتنزه معه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه وهتك عرضه بالقوة على النحو المبين بالتحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.