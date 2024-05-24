إصابة 10 أشخاص في حريق مطعم بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بحروق من الدرجات المختلفة بالجسم، جراء نشوب حريق وقع اليوم الجمعة في مطعم «فلافل بناحية قرية بير عمارة بمركز بلبيس محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم.

والبداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول كل من: «صابر. ت» 60 عاما، ونجله «رضا» 33 عاما، و«عيسى. س» 40 عاما، و«محمد. م»23 عاما، «إسلام. ن» 23 عاما، و«ياسر. ي» 25 عاما، و«سمير. م» 31 عاما، و«أشرف. ب» 56 عاما، و«محمود. ت» 23 عاما، و«محمد. أ» 25 عاما، جميعهم مقيمون بمركز بلبيس، مصابين بحروق من الدرجات الثلاثة بالجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وبالفحص، تبين نشوب حريق في مطعم فول وفلافل بقرية بير عمارة بمركز بلبيس، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة.

وفي سياق متصل، أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح؛ إثر وقوع حادث تصادم اليوم بين جرار زراعي وسيارة ملاكي بطريق «الدوار - أولاد صقر» بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول كل من: "جهاد. ع" 58 عامًا، و"بشرى. خ" 65 عاما، و"حور. م" عامين، مقيمين بمركز أولاد صقر، مصابين بكدمات وجروح وإصابات متفرقة بالجسم، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وخروجهم بعد تحسن حالتهم.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ملاكي بطريق «الدوار - أولاد صقر» بمركز أولاد صقر، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.