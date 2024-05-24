غدًا.. تعليم الغربية تستعد لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

ترأس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية، والتي من المقرر أن تبدأ غدًا السبت الموافق 25/5/2024 وتستمر 27/5/2024 في إطار إجراءات احترازية ووقائية مشددة.



يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام هو 39957 طالبًا في جميع نوعيات التعليم الفني، الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وتم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع مقار اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2024 وعددها 118 لجنة منها 54 لجنة للتعليم الثانوى الصناعي، 10 لجان للتعليم الثانوى الزراعي، 48 لجنة للتعليم الثانوى التجاري، 6 لجان للثانوى الفندقى، حيث تم فرش وتجهيز جميع اللجان الفرعية بعدد 20 طالب، حيث يؤدي 39957 طالب الامتحان، كما تم الانتهاء من تجهيز وفرش الاستراحات الخاصة بالسادة القائمين بأعمال الامتحان بواقع 23 استراحة بإجمالي 660 سريرا.



يأتي ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

أكد حسن، أنه تم التنسيق مع كل من مديرية أمن الغربية، مديرية الصحة بالغربية، الهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية، مرفق الإسعاف، شركة كهرباء جنوب ووسط الدلتا، مديرية التموين، لتضافر الجهود خلال سير الامتحانات، وقد تم التنسيق مع مديرية الأمن لتشديد الإجراءات اللازمة لتأمين جميع مقار لجان الامتحان والاستراحات.



ولفت وكيل الوزارة، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات التعليمية تقوم بمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية لحل أية مشكلة قد تحدث.