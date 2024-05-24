بدأ الإعلان عن وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024، واحدًا تلو الآخر على مستوى عدد كبير من الجهات الحكومية التى تعانى نقصًا فى العمالة لديها عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وتضم وظائف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 2024 قائمة ممتمدة من الوظائف الشاغرة على مستوى جهات أبرزها، وزارة التربية والتعليم التى تقيم مسابقة مركزية للتعاقد مع أكثر من 18 ألف معلم مساعد مادة فى جميع محافظات الجمهورية.

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الإجراءات والشروط المطلوب توافرها في الراغبين لشغل وظيفة 18 ألف معلم مساعد.

شروط التقديم لوظيفة معلم مساعد

- أن يكون المتقدم للوظيفة متمتعًا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم على 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

- الحصول على مؤهل عالٍ تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

- اجتياز الاختبارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

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آخر موعد للتقديم في وظيفة معلم مساعد

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن يوم الخميس الموافق 27 من شهر مايو الجاري 2024 هو آخر موعد لتلقي طلبات تعيين 18 ألفًا و886 معلمًا مساعدًا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتلبية احتياجات الوزارة في وظيفة معلم مساعد «معلم مادة» للصفوف الابتدائية «الرابع - الخامس - السادس» في المواد الآتية: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي» في جميع محافظات الجمهورية.