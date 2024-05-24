بالخرائط.. ننشر سعر متر التصالح بالوادي الجديد

كشفت محافظة الوادى الجديد عن خرائط تسعيرة المناطق الخاضعة للقانون بمدن المحافظة كافة، أطلقتها لتوضيح أسعار المتر بكل منطقة باختلاف النشاط المقام" سكني - تجاري- إداري- صناعي- آخر".

محافظة الوادى الجديد:

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن توحيد سعر متر التصالح بالقري كافة بقيمة 50 جنيهًا للمتر، ليصبح كحد أدني وفقًا لنص القانون عن ضرورة التخفيف عن المواطنين ودعمًا لأهالي القرى.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتقديم التيسيرات كافة المتاحة وتذليل العقبات كافة التي تواجه المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

وكان محافظ الوادي الجديد عقد اجتماعََا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز لمتابعة موقف منظومة التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود فكري، المسئول عن المراكز التكنولوجية وبوابة الشكاوى الحكومية بالمحافظة.

تشكيل لجان لحصر المخالفات الموجودة:

حيث وجّه بتشكيل لجان لحصر المخالفات الموجودة بنطاق المحافظة والانتهاء من الحصر بنهاية شهر مايو الجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين وغير الجادين في التصالح.

كما شدد على متابعة إجراءات التخلص الآمن من المخلفات الزراعية، والتأكد من توافر وسائل إطفاء للحرائق بحظائر الماشية، وحصر المحاضر المُحررة للمخالفين، سواء بالحرق العمد، أو تشوين المخلفات؛ لمتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة.