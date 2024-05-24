البحر الأحمر تستقبل 18 ألف سائح.. والألمان والإنجليز الأكثر وصولاً

يواصل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين بالبحر الأحمر خلال اليوم الجمعة، استقبال العشرات من رحلات الطيران تقل الآلاف من السائحين من مختلف الجنسيات.



وتستقبل مديني الغردقة ومرسى علم قرابة 18 ألف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 88 رحلة طيران دولية، فيما تشهد المنتجعات السياحية بمختلف مدن البحر الأحمر، زيادة فى نسب الإشغال السياحى مع وصول أعداد كبيرة من السائحين، بالإضافة إلى السياحة الداخلية.



مطار الغردقة يستقبل 15 ألف سائح



خلال ساعات اليوم الجمعة قد يستقبل مطار الغردقة الدولى، 76 رحلة طيران دولية تقل على متنها 15 ألف سائح من جنسيات متنوعة.



ويعمل مطار مرسى علم الدولى حالة الرواج فى رحلات الطيران، حيث يستقبل على مدار ساعات اليوم الجمعة، قرابة 3 آلاف سائح من جنسيات متنوعة.



4 جنسيات الأكثر وصولاً لمنتجعات الغردقة

ويعد الألمان والانجليز والروس والبلجيك، هى أكثر الجنسيات وصولًا إلى منتجعات الغردقة، حيث تصل أعداد الجنسيات بالغردقة إلى نحو 18 جنسية.



يأتى ذلك ضمن 144رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع، منذ السبت الماضي وحتى اليوم الجمعة، حيث وصل سلئحين يمثلوا 13 جنسية، أبرزهم الالماني والبولندي والبلجيكي والهولندي.