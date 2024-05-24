مران صباحي لسلة الأهلي قبل مواجهة الفتح المغربي في BAL

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مرانًا خفيفا صباح اليوم الجمعة كاستعداد أخير قبل مواجهة الفتح الرباطي المغربي، المقرر لها التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدرزي الأفريقي «BAL» بالعاصمة الرواندية كيجالي.



وفضل أوجستي بوش المدير الفني لرجال سلة الأهلي خوض الفريق مرانًا خفيفًا يوم المباراة لتجهيز اللاعبين بشكل مناسب قبل مواجهة الفريق المغربي.

قائمة الأهلي لبطولة أفريقيا BAL



وتضم بعثة سلة الأهلي خ رواندا 13 لاعبًا وهم كل من سيف سمير ومحمد أبو النصر وعمر عزب وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر عرابي ومصطفى كيجو وكريم الجيزاوي ومارك ليونز وتوني ميتشيل جونيور وباتريك جاردنر وبرنس آدمز علي وسيف هنداوي.

ويضم الجهاز الفني للفريق كل من أوجستي بوش مديرًا فنيًا وأحمد الجارحي مدربًا عامًا ورامي الدياسطي مدربًا مساعدًا وطارق الغنام مديرًا للفريق ومحمد جاد طبيب الفريق وأحمد حسن إخصائي العلاج الطبيعي ومروان عادل عبد المنعم المعد البدني.