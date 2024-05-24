الليلة.. الأهلي يواجه الفتح الرباطي في أولى مباريات الـ BAL

يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الاهلي مساء اليوم الجمعة أولى مبارياته في نهائيات بطولة أفريقيا لكرة السلة BAL في نسختها الرابعة والتي تستضيفها العاصمة الرواندية كيجالي.

يدخل الأهلي مباراة اليوم بحثاً عن تحقيق إنتصار يمهد له الطريق نحو إستكطمال مشواره بالبطولة التي يسعى للحفاظ على لقبها للعام الثاني على التوالي تحت قيادة مديره الفني أوجستي جولبي.

من جانبه أكد سيف سيف سمير قائد فريق سلة الأهلي أن اللاعبين على أتم الاستعداد للمشاركة في نهائيات بطولة إفريقيا للأندية الـ«BAL» وأن الجميع لديهم إصرار كبير على العودة للقاهرة بكأس البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح قائد سلة الأهلي أن الجلسة التي عقدها بها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي مع الفريق قبل السفر إلى رواندا كان لها أثر إيجابي كبير.. ووجه له الشكر على دعمه الكبير والمتواصل للفريق الأمر الذي يعطي اللاعبين دائمًا دفعة معنوية ويحفزهم على التتويج بكل البطولات.

وأشار سيف سمير إلى أن بطولة الـ«BAL» هذا العام ستكون صعبة نظرًا للمستويات العالية للفرق المشاركة، مؤكدًا أن الأهلي يخوض البطولة وهو حامل اللقب كما أن الفريق تم دعمه بعدد من اللاعبين المحترفين على أعلى مستوى وهو ما يجعله قادرًا على تحقيق اللقب.

قائمة سلة الأهلي لبطولة BAL

تضم قائمة المارد الأحمر 13 لاعباً وهم:

سيف سمير ومحمد أبو النصر وعمر عزب وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر عرابي ومصطفى كيجو وكريم الجيزاوي ومارك ليونز وتوني ميتشيل جونيور وباتريك جاردنر وبرنس آدمز علي وسيف هنداوي.

موعد مباراة الأهلي والفتح الرياضي المغربي في BAL

تنطلق مباراة الأهلي والفتح الرياضي المغربي ضمن منافسات النسخة الرابعة لبطولة أفريقيا لكرة السلة BAL في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح الرياضي

تنقل مباراة الأهلي والفتح الرياضي المغربي ضمن منافسات النسخة الرابعة لبطولة أفريقيا لكرة السلة BAL عبر قناة أون تايم سبورتس بصوت المعلق الرياضي وليد أبوسريع.