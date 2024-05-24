رئيس الأكاديمية العربية يشارك في القمة المصرفية العربية الدولية بتركيا

شارك الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، في القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2024 International Arab Banking Summit “Istanbul 2024”

Arab – Turkish Economic and Banking Relations المقامة في مدينة إسطنبول – تركيا



والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس رجب طيب اوردغان رئيس الجمهورية التركية،والتي تشكل 24 منصة لمناقشة رؤية متقدمة للعلاقات الإقتصادية العربية - التركية والدولية من خلال الإضاءة على مجالات الإستثمار المتبادلة والتعاون المصرفي

وتناولت فعاليات القمة 5 جلسات عمل تضمنت موضوعات حول السياسات النقدية العالمية وتطور النمو الإقتصادي ومواجهة التضخم الخدمات المصرفية الرقمية والمخاطر المناخية والأمن الغذائي.

هذا وقد شارك الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية في احدى جلسات العمل، بحضور وزير المالية والخزانة التركي ومحافظ البنك المركزي التركى ورئيس جمعية المصارف التركية ولفيف من الشخصيات الهامة في القطاع المصرفي والإقتصادي في العديد من الدول.