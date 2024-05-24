اليوم.. صدام ناري بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري اليد

تستضيف صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر مساء اليوم الجمعة المواجهة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة للدور النهائي لدوري المحترفين لكرة اليد.

وفاز الأهلي في لقاء الجولة الأولى بنتيجة 26-25 بينما فاز الزمالك بمواجهة الجولة الثانية بنتيجة 29-25.. ويحسم لقاء الفريقين مساء اليوم بشكل رسمي هوية لقب بطل الدوري.

وتم تعديل موعد اللقاء إلى السادسة بدلاً من التاسعة مساءً بناء على طلب القناة الناقلة نظراً لإذاعة مباريات بالدوري الممتاز في نفس التوقيت.

ويعتمد الأهلي حامل اللقب بقيادة مدربه الإسباني ديفيد ديفيز على قدرات لاعبيه إبراهيم المصري ومحسن رمضان وأحمد عادل في مواجهة الزمالك بقيادة مدربه أحمد هتلر الذي تولى المهمة خلفاً للمدرب مجدي أبو المجد.

ويراهن الزمالك على خبرة أحمد الأحمر وأكرم يسري والحارس محمد فلفل وأحمد مؤمن صفا.