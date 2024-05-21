نهائي دوري اليد.. الزمالك يفوز على الأهلي ومباراة فاصلة لحسم اللقب

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك فوزاص مستحقاً على منافسه الأهلي في ثاني مواجهات نهائي بطولة دوري المحترفين موسم 2023-2024.

ونجح الزمالك في تقديم عرض قوي في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 29-25 بفارق 4 أهداف بعدما إنتهت أحداث شوط اللقاء الأول بالتعادل 14-14.

وشهدت احداث شوط المباراة الأول تلقي ثنائي الأهلي ابراهيم المصري وياسر سيف البطاقة الحمراء.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة الأولي على الزمالك بنتيجة 26-25، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري المحترفين الذي يقام بنظام Best of 3.

ويلتقي الفريقان في مباراة ثالثة من أجل حسم اللقب يوم الجمعة المقبل الموافق 24 مايو.