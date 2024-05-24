شروط وخطوات التقديم على وظائف الإنتاج الحربي 2024

وظائف الانتاج الحربى 2024.. أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عبر موقعها الإلكتروني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بشركاتها وفقا لمجموعة من الشروط المطلوبة في المتقدمين.

المؤهلات المطلوبة للتقديم على وظائف الإنتاج الحربي 2024

أن يكون المتقدم من الحاصلين على بكالوريوس هندسة في التخصصات: ميكانيكا قوى - ميكانيكا إنتاج - ميكاترونكس - كهرباء إلكترونيات وتحكم آلي - هندسة فلزات - هندسة كيميائية.

أن يكون من الحاصلين على بكالوريوس علوم تخصص (كيمياء).

من الحاصلين على المؤهلات الفنية الفوق متوسطة / المتوسطة من التخصصات: تشغيل ماكينات رقمية (CNC) - كهرباء - ميكانيكا - تبريد وتكييف - كيمياء - تحاليل كيميائية - تشغيل ماكينات - أجهزة إلكترونية.

خطوات التقديم على الوظائف

ويمكنك التقديم على وظائف الإنتاج الحربي 2024 خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، بشرط استيفاء البيانات المطلوبة باستمارة التقديم المعلن عنها على الموقع الإلكترونى للوزارة بالدخول عليه.

شروط التقديم على وظائف الإنتاج الحربي 2024

أن يكون المتقدم متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

أن يكون المتقدم لائقا صحيا.

أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها نهائيا.

أن لا يزيد السن عن 30 عاما.

أن يكون من قاطني (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

أن يكون تقدير التخرج بدرجة (جيد جدا) على الأقل لحملة المؤهلات العليا (هندسة / علوم).

إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلى.

أن يجتاز اختبارات التقييم اللازمة (لغة انجليزية / مهارات الحاسب الآلي - مادة التخصص).

ولمن يريد التقديم على الوظائف الدخول هنا