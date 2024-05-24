وزير الري يلتقى نظيره الكينى للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، زكريا موانجي نجيرو، وزير المياه والصرف الصحي والري بدولة كينيا، للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وكينيا في مجال المياه، على هامش فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه"، والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء السيد موانجي، مؤكدًا على تطلعه للعمل سويًا لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، ومن جانبه أعرب السيد موانجي على سعادته بلقاء الوزير وتأكيده على قوة علاقات التعاون والصداقة التي تربط مصر وكينيا والحرص على تعزيز هذا التعاون بشكل دائم.

وأشار وزير الري لتاريخ التعاون الفني الطويل بين مصر وكينيا، الذى يعود لعام ١٩٩٣، حيث بدأ بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين لحفر ١٨٠ بئرًا جوفية - بمعدل حوالي ٣٠٠٠ مستفيد من كل بئر- ، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في عام ٢٠١٦ لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية، تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الاستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في مجالات عدة منها (حفر آبار جوفية - إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار - التدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية - تطبيق نظم الرى الحديثة فى مجال الزراعة)، كما سبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد واعتماد خطط عمل المشروعات من الجانبين.

وأكد على أهمية "مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط" نظرًا لدوره المهم في خدمة كينيا ودول حوض النيل كافة باعتباره ممرًا يحقق التطوير المنشود في حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط، وفتح آفاق للتكامل في المجالات كافة بين دول حوض النيل.

واستعرض المجهودات البارزة التي قامت بها مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، حيث لعبت أفريقيا دورًا مهمًا على المستوى العالمى خلال العديد من الفعاليات الدولية، التي قدمت خلالها القارة الأفريقية رؤية مشتركة تدعو لتحقيق الرخاء للجميع ومستقبل آمن ومزدهر للمياه.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لكينيا للمشاركة في مبادرة AWARe، وتعيين نقطة اتصال من الجانب الكينى لتحديد المشروعات ذات الأولوية للجانب الكينى في مجال المياه والمناخ، بحيث يمكن الاستفادة من المبادرة في توفير تمويلات لها من الجهات المانحة.