5 أطعمة تجنبها إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل

التهاب المفصل أحد الحالات التي تؤرق الملايين حول العالم، وعلى الرغم من صعوبة علاجه إلا أن هناك بعض العادات الغذائية التي الخاطئة التي تزيد من آلام المفاصل والتهابها، حيث يلعب الطعام دورًا كبيرًا في التعامل مع التهاب المفاصل.

ووفقا لموقع "stylecraze"، فإن هناك بعض الطعام يزيد من التهاب المفاصل ولابد من تجنبه في نظام المريض الغذائي حتى لا تتفاقهم مشكلته وتزيد حدة معاناته.

ومن بين الأطعمة التي يجب عدم الإفراط فيها لمن يعاني من التهاب المفاصل الأتي:

من الأفضل تجنب بعض الأطعمة في النظام الغذائي لالتهاب المفاصل نظرًا لقدرتها على تفاقم الالتهاب وآلام المفاصل وأعراض التهاب المفاصل الأخرى، ومنها:

1-الأطعمة المصنعة، مثل الوجبات الخفيفة السكرية والوجبات السريعة، غالبا ما تحتوي على مستويات عالية من الدهون المتحولة والدهون المشبعة، والتي قد تسبب الالتهابات وزيادة الوزن.

2- المشروبات السكرية والصودا: أن تناول المشروبات السكرية مثل الصودا قد يسبب زيادة الوزن وإجهاد المفاصل.

2- اللحوم الحمراء والمعالجة حيث تحتوي تلك اللحوم على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مما قد يؤدي إلى الالتهاب وتفاقم أعراض التهاب المفاصل.

3- الحبوب عالية المعالجة لأن الحبوب المكررة ومنتجاتها مثل الخبز الأبيض والبسكويت والكعك ومنتجات القمح تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع، مما قد يؤدي إلى زيادة الالتهاب.

4- الكحول: الإفراط في استهلاك الكحول قد يؤثر على المفاصل وقد يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

5- الملح: يمكن أن تساهم الأنظمة الغذائية عالية الصوديوم في حدوث الالتهابات وتفاقم التورم في المفاصل المصابة بالتهاب المفاصل .