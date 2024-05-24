إسماعيل يوسف: جابر و المثلوثي صمام أمان الزمالك

أكد " اسماعيل يوسف" نجم نادي الزمالك السابق أن الأبيض قام بملحمة في الكونفدرالية، و منظر الجماهير في النهائي حاجة تشرف و تفرح، مبروك لنادي الزمالك لاعبيه و مسئوليه و جماهيره العظيمة.

وكان الزمالك حصد الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.

وتابع إسماعيل يوسف حديثه عن تعادل نادي الزمالك مع فريق مودرن فيوتشر مساء الأمس، مؤكدًا ان الفريق كان أقرب لتحقيق الانتصار و لكن اهدار الفرص حال دون ذلك.

وأضاف نجم الزمالك السابق حديثه" عمر جابر و حمزة المثلوثي صمام أمان لنادي الزمالك، شايلين الفريق شيل الفترة الأخيرة، عمر يستاهل جائزة رجل المباراة النهاردة و ده تكليل لمجهوده منذ بداية تواجد جوميز.

وتعادل الزمالك مع فيوتشر في مسابقة الدوري الممتاز، بهدف لمثله، وسجل هدف الأبيض التونسي سيف الدين الجزيري.