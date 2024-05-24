الاحتلال يقتحم الخليل والبيرة ويعتقل شابين

يواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال العنف في حق الشعب الفلسطيني وأراضيه، حيث اقتحم الاحتلال فجر اليوم الجمعة الموافق 24 مايو، مدينة الخليل.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات، وانتشرت بمنطقة واد الهرية وضاحية البلدية بالمدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، شابين من بلدة بيتونيا غرب رام الله، واقتحمت مدينة البيرة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا بعدة آليات، وجابت عدة شوارع وأحياء بالبلدة، قبل أن تعتقل الشابين بهاء حبوب، وأحمد عزات، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وقالت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت جبل الطويل بمدينة البيرة دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا بعدة آليات عسكرية، وأنها جابت شوارع البلدة وعدة أحياء.