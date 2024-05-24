مدرب الزمالك السابق يوجه نصيحة لـ أحمد فتوح

وجه خالد جلال مدرب الزمالك السابق رسالة إلى أحمد فتوح، لاعب القلعة البيضاء بعد الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.

وغاب أحمد فتوح عن مباراة الزمالك وفيوتشر التي انتهت بالتعادل بهدف في الدوري.

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «فرص الزمالك قليلة في المباريات، وجوميز يلعب دائمًا على نظرية الاستحواذ، وذلك لأن الطرفين لا يجيدان المساندة».

وأضاف: «أحمد فتوح قبل فترة خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للزمالك كان يصل لأخر نقطة في الملعب ثم يرسل العرضية».

وتابع: «أحمد فتوح مع المدرب الكولومبي أوسوريو كان ينضم لخط الوسط، وأصبح دوره يشبه دور ترينت أرنولد مع ليفربول الإنجليزي، ثم بدأ في الاعتياد على ذلك».

وأتم: «على أحمد فتوح العمل على الجانب الهجومي وتدعيم الجناح الأيسر في المباريات، لأن هذا الجانب انخفض كثيرًا، وهذا سيساعد الزمالك كثيرًا».