موعد التقديم لرياض الأطفال في المدارس التجريبية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد فتح باب التقديم في المدارس التجريبية “الرسمية للغات” للمرحلة الأولى من رياض الأطفال KG1 للعام الدراسي 2024-2025.

وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية بداية من يوم السبت الموافق 1 يونية 2024.

ويستمر باب التقديم الإلكتروني للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية "الرسمية للغات" مفتوحًا حتى يوم 30 يونية 2024.

ويمكن لأولياء الأمور التقديم لأبنائهم بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (اضغط هنا).



ضوابط التقديم في المدارس التجريبية