موعد التقديم لرياض الأطفال في المدارس التجريبية 2024
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد فتح باب التقديم في المدارس التجريبية “الرسمية للغات” للمرحلة الأولى من رياض الأطفال KG1 للعام الدراسي 2024-2025.
وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية بداية من يوم السبت الموافق 1 يونية 2024.
ويستمر باب التقديم الإلكتروني للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية "الرسمية للغات" مفتوحًا حتى يوم 30 يونية 2024.
ويمكن لأولياء الأمور التقديم لأبنائهم بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (اضغط هنا).
ضوابط التقديم في المدارس التجريبية
- ألا يقل سن المتقدم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية أربع سنوات في الأول من أكتوبر 2024.
- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ (6 يوليو 1989) ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.
- فور القبول المبدئي لملف الطالب في المدارس التجريبية يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.
- يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني في المدارس التجريبية، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفائه.
- تقوم المدارس التجريبية خلال الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 يوليو 2024 بترحيل جميع الطلاب المتقدمين بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ، من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة بها، وإلا سوف يتعرض مسئولى المدرسة للمساءلة القانونية فى حالة عدم تسجيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين.
- بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى لأولياء الأمور تقوم مديرية التربية والتعليم بفرز وتنسيق نسخة قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال (الرسمى لغات - والمتميز) وإعلان النتائج.
- متابعة موقف التقدم الإلكترونى للمدارس وموقف بت المدارس فى الطلبات المقدمة إليها، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص للمديرية والإدارات التعليمية فى هذا الشأن مع التنبيه المشدد بضرورة التنسيق والتعاون بين توجيه رياض الأطفال وإدارات وأقسام الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة فى متابعة إجراءات التقدم والقبول بالمدارس.