الجمعة 24 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عجوز مشردة تنهار على الهواء بسبب قسوة أولادها (فيديو)

سيدة عبدالرحمن
سيدة عبدالرحمن

روت عجوز مسنة تدعى سيدة عبدالرحمن مأساتها، بعد أن أجبرها مالك العقار على تسليم الشقة وإخلائها لأنها كانت إيجار قديم، لافتة إلى أنها أنجبت 3 أبناء و3 بنات وجميعهم متزوجون.

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وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة “الحدث اليوم”، أنها لجأت إلى أولادها للعيش مع أحدهم بعد أن سكنت لفترة في شقة إيجار جديد، موضحة: “المعاش الذي أتقاضاه لم يلبي كل احتياجاتي بين الدواء وإيجار الشقة ومتطلبات الحياة من مأكل ومشرب وفوجئت بقسوة لم أكن أتصورها من أبنائي الذين أفنيت عمري في تربيتهم”.

ابني بيعاملني كأني شغالة

وأكدت سيدة عبد الرحمن: "عندي 6 عيال وهم وليد وعلا ويوسف وهبة ومحمد وهويدا، ولكن بنتي علا أكثر قسوة من باقي أبنائي، وابني الكبير بيعاملني زي الشغالة". 

وأشارت إلى لجؤها إلى الشارع بعد أن أجبرها مالك العقار على تسليم  والشقة إخلائها لأنها كانت إيجار قديم.

دخلت السيدة في نوبة بكاء على الهواء، أثناء سردها تفاصيل مأساتها، قائلة: “مصدومة في عيالي الـ6 خدوا دهبي وكل حاجة ورموني في الشارع”. 

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