مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم سيارتين بصحراوي سوهاج الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة أخرى نقل بمقطورة حال توقفها على جانب الطريق الطريق نتج عنه مصرع سائق يبلغ من العمر 43 سنة يقيم بمحافظة الجيزة وإصابة قائد السيارة الأولى بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين ونقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

البداية جاءت عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز .

وإنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل قيادة "عبد الحميد . ك . م . م" 26 سنة سائق يقيم بمحافظة الغربية اصطدم بالسيارة نقل بمقطوره قيادة "ظريف . ا . م" 43 سنة سائق يقيم بمحافظة الجيزة حال توقفها على جانب الطريق حيث إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلي إنحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية المتوقفة على جانب الطريق من الخلف .

ونتج عن الحادث وفاة مستقل السيارة الأولى "سامح . ا . ج . ع" 43 سنة سائق يقيم بمحافظة الجيزة وإصابة قائد السيارة الأولى بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وبسؤال قائدي السيارتين قررا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهه الجنائية .

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



وفي سياق آخر شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في الطايق الثاني بمنزل مكون من ثلاث طوابق بسبب ماس كهربائي نتج عنه احتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

وبالفحص تبين نشوب حريق بالطابق الثاني في منزل مكون من ثلاث طوابق ملك "زغلول . ح . ع . ا" 70 سنة بالمعاش ومقيم بذات العنوان وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، وبسؤال نجل مالك المنزل "إيهاب . ز . ح" 30 سنة عامل يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق ماس كهربائي ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية ونتج عنه احتراق بعض المنقولات المنزلية .

وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .