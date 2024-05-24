مرض باركنسون يتطور في الأمعاء.. دراسة تكشف مفاجأة

لقد درس باحثون أمريكيون من جامعة كاليفورنيا خصائص ومسار مرض باركنسون لفترة طويلة وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن البكتيريا المعوية تلعب دورًا رئيسيًا في تطوره.



كما كان يُعتقد سابقًا، فإن مرض التنكس العصبي يحدث حصريًا في الدماغ. ومع ذلك، في مرحلة ما، تمكن العلماء من تقليل معدل وأعراض مرض باركنسون بمساعدة المضادات الحيوية وفي الوقت نفسه، ذكر باحثون أمريكيون أن المضادات الحيوية لا يمكنها علاج أو منع حدوث هذا المرض بشكل كامل.



وفقا لنتائج البحث الذي أجراه علماء من جامعة كاليفورنيا، تبين أن التغيرات في الميكروبيوم المعوي قد يكون لها علاقة بمرض باركنسون. ويشير الباحثون إلى أن هذه الملاحظة قد تكون مفيدة في تطوير أدوية لعلاج هذا المرض والوقاية منه.

ودعونا نضيف أيضًا أن معظم الباحثين واثقون من أنه بعد بضعة عقود فقط من الممكن أن يصبح مرض باركنسون مشكلة كبيرة للبشرية. اليوم، في بلدنا وحده يعيش مئات الآلاف من الأشخاص المصابين بمرض باركنسون، ولسوء الحظ، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض آخذ في الازدياد.

ما لا تعرفه عن مرض باركنسون

داء باركنسون هو اضطراب يتفاقم تدريجيًا يؤثر على الجهاز العصبي وأجزاء الجسم التي تسيطر عليها الأعصاب. وتبدأ الأعراض ببطء. وقد يكون أول الأعراض ظهورًا رُعاش لا يكاد يُلحظ في يد واحدة فقط. وحدوث الرُعاش من الأعراض الشائعة، لكن الاضطراب قد يسبب أيضًا تيبّسًا وبطئًا في الحركة.

في المراحل المبكرة من داء باركنسون، قد يظهر على وجهك بعض التعبيرات القليلة، أو لا تظهر على الإطلاق. وقد لا تتأرجح ذراعاك أثناء المشي. وقد يصبح النطق ضعيفًا أو غير واضح. وتزداد أعراض داء باركنسون سوءًا بتفاقم حالتك بمرور الوقت.

على الرغم من أن داء باركنسون لا شفاء له، إلا أن الأدوية يمكنها تخفيف الأعراض إلى حد كبير. وفي بعض الأحيان، قد يقترح عليك الطبيب إجراء جراحة لتنظيم عمل مواضع محددة من الدماغ وتحسين الأعراض.

قد تختلف أعراض مرض باركنسون من شخص إلى آخر. وقد تكون الأعراض المبكرة بسيطة وغير ملحوظة. وتبدأ الأعراض غالبًا بالظهور في أحد جانبي الجسم، وتظل عادةً أكثر حِدةً في هذا الجانب حتى بعد أن تبدأ إصابة الأطراف على جانبي الجسم.