موقف ثنائي الأهلي من موقعة الترجي في نهائي أفريقيا

كشف أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، موقف ثنائي الفريق الأحمر، محمد عبدالمنعم ومحمد هاني من مباراة الترجي التونسي المقررة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان التعادل السلبي قد حسم مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت بملعب حمادي العقربي برداس بالتعادل السلبي دون أهداف.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة «أون تام سبورتس»: «البعض قلق إمبارح من تمرينة الأهلي، بسبب ما قيل بشأن عدم استكمال الثنائي محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي ومحمد عبدالمنعم، مدافع الفريق، المران».

وأضاف شوبير: «النهاردة عبدالمنعم وهاني أدوا التمرين بشكل جيد ولا يوجد أي مشكلة لديهم ولا أدنى إصابة، وأيضًا ياسر إبراهيم وأحمد كوكا جاهزين -بشكل كامل- لمباراة الترجي».

ويستعد الأهلي لملاقة نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.