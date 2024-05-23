جوجل تقدم مشاركة كلمات المرور لأفراد العائلة

أفاد موقع Android Authority أن مدير كلمات المرور من Google يسمح الآن بمشاركة كلمات المرور، وإن كان ذلك بطريقة محدودة مع أفراد العائلة. "بفضل هذه الميزة الجديدة، يمكنك الآن مشاركة كلمات المرور الخاصة بك بشكل آمن مع مجموعة عائلتك في مدير كلمات المرور في Google. عندما تشارك كلمة مرور، سيتلقى أفراد عائلتك نسخة منها في مدير كلمات المرور في Google، وتكون جاهزة للاستخدام،" Google كتب في وثيقة الدعم.

أعلنت Google عن هذه الميزة لأول مرة في فبراير 2024 كجزء من يوم الإنترنت الآمن، لكنها تطرح الميزة أخيرًا كجزء من تحديث خدمات Google Play لشهر مايو 2024، الإصدار 24.20. تقتصر مشاركة كلمة المرور على أعضاء مجموعة العائلة، لذا ستحتاج إلى إنشاء واحدة وإضافة أي أعضاء لاستخدامها.



إذا كانت لديك مجموعة عائلية، فيجب أن يظهر زر "مشاركة" كخيار في مدير كلمات المرور من Google. ومع ذلك، لاحظت Android Authority أن الميزة ربما لم يتم تمكينها بعد في إصدار سطح المكتب من Chrome.

وفي وقت سابق، كتبت جوجل عن أمثلة محتملة لاستخدامها، مثل “إذا كان اثنان من أفراد الأسرة ينسقان مع الرعاية النهارية من خلال حساب واحد، أو إذا كان الطفل يسمح لأحد الوالدين بالوصول إلى واجباته المدرسية”.