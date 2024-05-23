كريم درويش: نسعى لجعل الإسكواش اللعبة الشعبية الأولى في مصر وأعد بـ 4 ميداليات في أولمبياد 2028

وعد كريم درويش نجم الإسكواش المصري والمصنف الأول عالميًا سابقًا، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش، المصريين بتحقيق ميداليات ذهبية وفضية في أولمبياد 2028.

وقال كريم درويش خلال مداخلة هاتفية له، في برنامج نعم قادرون والمذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه المذيع محمد كشك: "هنشارك في أولمبياد 2028 بـ 4 لاعبين رجال و2 سيدات، وأعد المصريين أننا سنفوز بذهب وفضة للرجال، وأيضًا تحقيق ميداليتين وذهب وفضة للسيدات".

وأشار نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش: "أعد المصريين أن نجعل لعبة الإسكواش، اللعبة الشعبية الثانية في مصر بعد كرة القدم، اللعبة أصبحت منتشرة في الصعيد والأقاليم، وهذا الأمر لم يحدث من قبل".

وأردف المصنف الأول عالميًا سابقًا: "تخوفي فقط من أولمبياد 2030 فيما فوق، وسوف نضع خطتين لتطوير الإسكواش، طويلة المدى وقصيرة المدى، من أجل الوصول بالإسكواش المصري لأبعد نقطة ممكنة".

برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيًا يوم الخميس، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الإذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.