ضبط 339 قضية مواد مخدرة في حملة أمنية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط قضايا المخدرات من ضبط (339) قضية ‏مواد مخدرة.

اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام

بإجمالى (372) متهم ضُبط خلالها ‏الآتى :‏

كمية من مخدر الحشيش وزنت (200,575كيلو جرام).‏

كمية من مخدر البانجو وزنت (50,900 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الهيروين وزنت (22,392 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الآيس وزنت (8,870 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11 طن و6,570 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (5,426 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,970 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر البودر وزنت (2,320 كيلو جرام).‏

كمية من بذور مخدر الهيدرو وزنت (200 كيلو جرام).‏

‏(20 فدانا و11 قيراطا و2 سهم) منزرعة بنبات الهيدرو المخدر .‏

عدد (1260) قرصا مخدرا.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس ‏إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة ‏في التجمع الخامس، بمُعاقبة سائق ميكروباص مُدانٍ بالتعدي على ضابط مرور بالحبس مع ‏الشغل لمدة سنتين. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو ‏عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. ‏

وبحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.أ أنه في يوم 25 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة ‏البساتين استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المجني عليه مقدم الشرطة ‏والضابط بالإدارة العامة للمرور.‏

وجاء ذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو تسجيل ‏مخالفة مرورية ضده، بأن باغته حينما أدركه واقفاً أمام سيارته لتسجيل مخالفة مرورية ‏ضده. ‏

وجاء ذلك بأن قاد السيارة بسرعة جنونية صوبه، مُتمكناً من صدمه بذات السيارة طارحاً ‏إياه أرضاً مُعتلياً جسده بسيارته ماراً بها فوق بدنه محدثاً الإصابات الموصوفة بتقرير ‏الطب الشرعي المرفق. ‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بحوالي خمسة بالمائة 5 %، وقد بلغ بذلك ‏مقصده بأن تمكن من الهرب على النحو الثابت بالتحقيقات. ‏

كما أتلف عمداً المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق "لاسلكي أميري" والمملوك لوزارة ‏الداخلية المصرية عهدة المجني عليه.‏

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن الواقعة حسبما استخلصتها من سائر أوراقها وما تم ‏فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم 25 نوفمبر ‏‏2023 واثناء مباشرة المقدم من قوة الإدارة العامة للمرور أعمال وظيفته في تنظيم الحركة ‏المرورية أعلى منطقة دائري 3 منطقة كوبري الحضارات دائرة قسم البساتين. ‏

وذلك لمنع الانتظارات والمواقف العشوائية تلاحظ له قيام المتهم قائد سيارة ميكروباص ‏بالتوقف لإنزال الركاب بمنتصف الطريق، متعمداً تعطيل حركة المرور. ‏

وأثناء قيامه بتحرير مخالفة مرروية ومشاهدة المتهم له آنذاك اندفع المتهم نحوه بالسيارة ‏بسرعة جنونية قاصداً الهرب فاصطدم به محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. ‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت بنسبة 5 % كما ادى ذلك ‏لسقوط جهاز الـ لاسلكي المملوك لوزارة الداخلية وحدوث تلفيات به. ‏