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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا.. عبدالسند يمامة في ندوتين بالوفد: غايتنا صناعة كوادر تشارك في مستقبل الوطن

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: غايتنا صناعة كوادر تشارك في مستقبل الوطن".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 

في ندوتين مهمتين داخل حزب الوفد.. عبدالسند يمامة: غايتنا صناعة كوادر تشارك في مستقبل الوطن 

أرفض تعبير "عمال وفلاحين" لأن فيه عنصرية.. والجميع يعمل من أجل مصر 

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