اقرأ غدًا.. عبدالسند يمامة في ندوتين بالوفد: غايتنا صناعة كوادر تشارك في مستقبل الوطن

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: غايتنا صناعة كوادر تشارك في مستقبل الوطن".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

في ندوتين مهمتين داخل حزب الوفد.. عبدالسند يمامة: غايتنا صناعة كوادر تشارك في مستقبل الوطن

أرفض تعبير "عمال وفلاحين" لأن فيه عنصرية.. والجميع يعمل من أجل مصر

أطالب الدولة تقديم الدعم لمؤسسات القطاع الخاص المتعثرة

مصر تجبر حكومة نتنياهو على العودة لمفاوضات

وقف الحرب سحقا للصهيونية - الأمريكية.. مقال د. وجدي زين الدين

ردا على أكاذيب CNN : القاهرة تمارس واجبها الوطني دون الالتفات للإعلام المغرض

محاولات التشكيك تزيد الأوضاع في غزة تعقيدًا

“معيط”: الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على التضخم ودفع النشاط الاقتصادي

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