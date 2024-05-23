صبحي: وزارة الرياضة حريصة على أن تكون أول من يكريم أصحاب المبادرات الفائزة على منصة حوار

استقبل وزير الشباب والرياضة، اليوم، وفد من مسؤولي منصة "حوار" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وصاحب إحدى المبادرات الفائزة على المنصة، لتكريمه ومناقشة الفكرة وآلية التنفيذ.

تتمثل الفكرة في إنشاء منصة إلكترونية لسهولة الحجز عبر الإنترنت في بيوت الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والعمل على إتاحتها لكافة الفئات بالمجتمع، حيث تتمتع الوزارة ببنية إنشائية متنوعة، وتنتشر جغرافيًا بشكل يكاد يغطي كافة أنحاء الجمهورية.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتكريم الشباب أصحاب المبادرات الفائزة على منصة "حوار".، موضحاً إنّ هذا التكريم ليس فقط تقديرًا لجهودهم المبذولة، بل هو أيضًا رسالة تحفيزية لجميع شباب مصر للمشاركة في بناء مستقبل أفضل لبلدنا.

مشيراً إلى أن مبادرة "حوار" هي مثال رائع على كيفية استخدام التكنولوجيا لتعزيز الحوار المجتمعي وخلق بيئة تفاعلية بين الحكومة والمواطنين، حيث نجح الشباب في انشاء منصة عملت على جذب مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، مما أدى إلى طرح العديد من الأفكار والمقترحات البناءة.

و أختتم وزير الشباب والرياضة حديثه موجها الشكر للشباب على مجهودهم الكبير في دعم الحوار المجتمعي على مدار 16 شهرًا. والتي اثبتت بما لايدع مجال للشك انهم يهتمون بتحقيق مشاركة الشباب في صنع القرار.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة "حوار" هي أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، حيث تم إطلاقها في فبراير 2023، بهدف خلق بيئة تفاعلية بين جميع فئات المجتمع المصري من خلال فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي بشأن مختلف القضايا، وبما يُمكن من دعم وصنع السياسات العامة، واتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية بشأنها في إطار تشاركي فعال، وقد استقبلت المنصة أكثر من (600) مقترحًا من مختلف أقسامها، وذلك منذ إنشائها وحتى الآن، والتي يتم تقييمها بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال لجنة مشكلة لذلك لاختيار أفضلها. هذا، وقد شهدت المنصة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تجاوز عدد الزيارات (161) ألف زيارة، بالإضافة إلى تحقيق صفحاتها لأكثر من (3) ملايين مشاهدة.

وتتويجًا لمجهودات المنصة في تحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة، حصلت المنصة على جوائز عالمية من كبرى المؤسسات، حيث حصدت الجائزة الذهبية بفئة الابتكار في مجال التواصل المجتمعي وخدمة المجتمع من مؤسسة جلوبي للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023، وحصدت الجائزة البرونزية بفئة الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية ضمن مسابقة "ستيفي أووردز“ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024.