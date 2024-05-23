"الشباب والرياضة": قطار المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة يصل مطروح

في إطار المشروع القومي للقوافل التعليمية والتنويرية

برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار " الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل"، اتجه قطار المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة الي محافظة مطروح علي مدار يومي الخميس والجمعة، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، وذلك في إطار المشروع القومي للقوافل التعليمية والتنويرية، للعام الـحادي عشر علي التوالي داخل قرى المبادرة الرئاسية« حياة كريمة» ومحافظات الصعيد والحدودية، علي مدار اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

وشارك في المراجعات النهائية اليوم 750 طالبًا وطالبة داخل (قاعة العمد والمشايخ ، مسرح مديريه الشباب والرياضة، المركز الاستكشافي)

وثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإقبال الطلاب وحرصهم على المشاركة بالقوافل، والإستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين على أيدِ خبراء المواد التعليمية ، وأهمية تنظيم القوافل التعليمية ودورها في الحد من الدروس الخصوصية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب، إذ تستهدف هذا العام الوصول لــ300 الف طالبًا وطالبة.

في ذات السياق وجه وزير الشباب والرياضة، جميع القائمين علي التنفيذ، استمرار تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الادارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع.

وتستكمل الوزارة مراجعات القوافل التعليمية في محافظة الدقهلية يومي الخميس والجمعة الموافق 30 و31 مايو.





