مبادرة "ابدأ": نجحنا في إنشاء قاعدة بيانات حقيقية عن وضع السوق الصناعية (فيديو)

كشف المهندس حسن نجا، مدير المشروعات بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة “ابدأ”، إنجازات المبادرة التي أطلقت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة: إن المبادرة لمجموعة من شباب البرنامج الرئاسي، وتهدف لربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة.

وأوضح، أنها أطلقت بشكل رسمي في أكتوبر 2022، بغرض أساسي وهو دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.

وأكد أنه منذ اليوم الأول لمبادرة “ابدأ” وجرى عقد لقاءات موسعة مع الجهات المعنية بالصناعة، سواء رجال أعمال ومستثمرين، أو جهات حكومية مختصة.

وتابع: “نجحنا في إنشاء قاعدة بيانات حقيقية عن وضع السوق الصناعية المصرية وهو ما افتقدناه لسنوات عدة ونجحت مبادرة ابدأ في توفيره، ونعمل على دعم قطاع الصناعة وإزالة المعوقات، وأهنئ عمال مصر بعيدهم: كل عام وهما طيبين ونرجو أن نكون في تقدم دومًا”.

فيما قال مصطفى عبيد، عضو مبادرة "ابدأ"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم الحرص على مصلحة العامل المصري.

أهم نجاحات مبادرة “ابدأ”:

أشار إلى أن أهم النجاحات تتمثل في عدم الاعتماد على جلب المنتجات، أو جلب طريقة تصنيع المنتج، بل عملت مبادرة ابدأ على جلب السرعة والتكنولوجيا والتدريب لتطوير المنتجات المصرية.

وأضاف عبيد: "رأينا اليوم بحضور الرئيس السيسي، نماذج مشرفة من العمال المصريين والبدء الفعلي لأكثر من مصنع لتغطية الفاتورة الاستيرادية".

وواصل عبيد، أنه بفضل مبادرة "ابدأ"، تمكنت الدولة المصرية اليوم في افتتاح مصنع لتصنيع مكونات محطات مياه الشرب، للمرة الأولى، التي تسمح فيها الشركات الأجنبية بالعمل خارج أراضيها، في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكمل: "مصر أصبحت اليوم تكتلًا صناعيًا قادرًا على إمداد المنطقة من احتياجاتها من مكونات محطات المياه للشرب والصرف الصحي".