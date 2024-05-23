تعليم كفر الشيخ يكرم معلمة فيديو التهوية على الطالبات

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أماني المنجوبي، المعلمةبمدرسة فوه الثانوية، ومنحها شهادة تقدير، تقديرا لما قامت به المعلمة بمدرسة فوه الثانوية، ومنحها شهادة تقدير، تقديرا لما قامت به المعلمة من عمل إنساني في المقام الأول، وكأم لطالباتها، بالتهوية بكرتونة مقواه، على الطالبات أثناء أداء طالبات الصف الثاني الثانوي امتحان الجبر وحساب المثلثات، جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، واسلام ابو العز، مدير مدرسة فوه الثانوية.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن ما قامت به المعلمة من تهوية على الطالبات، فعل طبيعي ولفتة انسانية،دون تفكير منها أو تخطيط، وما شرعت به من تهوية على الطالبات، برغم وجود مروحة بالفصل، عمل انساني، تستحق عليه التكريم، مشيراً إلى أن ما قامت به يدل على سمة المعلمة والمرأة المصرية، وهو شعور نابع من داخلها، ولابد من إظهار تلك النماذج المتميزة من زملائنا من المعلمين والمعلمات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المعلمة أماني ، معلمة لغة عربية وتربية دينية، فلها نصيب من صفاتها وتخصصها، انعكس بالإيجاب على أفعالها، موجهاً الشكر لإدارة المدرسة، والتي نشرت الفيديو، مشيراً إلى أن الفيديو الذي نشر على صفحة المدرسة، تم تسجيله بكاميرا مثبتة بأحد جوانب الفصل، ولم يكن الموقف مقصود به التصوير، لأن المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية مجهزة ببنية تكنولوجية وجزء من البنية التكنولوجية وجود كاميرات بالفصول.

وأكدت أماني المنجوبي، صاحبة فيديو التهوية، أنها سعيدة بتكريم وكيل الوزارة لها، وأنها لم تكن تتوقع أن يكون مجرد فعل إنساني طبيعي، يكون لها كل هذا الإهتمام، موجهه بالشكر لوكيل الوزارة على تقديره لها، وأنها معلمة من بين المعلمات اللاتي يقمن بالكثير من الأعمال الإيجابية تجاه الطلاب والطالبات، لقوة العلاقة بينهن وبين طلابهن.