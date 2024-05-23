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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

توقعات بدرجات حرارة مرتفعة خلال الأسبوع.. وموجة حرّ محتملة جنوب الصعيد

الطقس
الطقس

أشارت التوقعات الجوية إلى أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة خلال الأسبوع الحالي،حيث تتراوح على أغلب المناطق بين 34 و 37 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر خلال أيام الأسبوع القادم،لتصل إلى 44 درجة مئوية في جنوب الصعيد يوم الثلاثاء.

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تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

ويُنصح المواطنين:

  • بشرب كميات كافية من الماء.
  • ارتداء ملابس خفيفة وقبعات.
  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.
  • رعاية كبار السن والأطفال بشكل خاص.

وتُعدّ هذه الفترة من السنة هي ذروة فصل الصيف،حيث تتعرض مصر لرياح شمالية غربية حارة قادمة من الصحراء.

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رياح خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الخميس

حرارة الشمس

ولذلك، من المهم اتباع النصائح السابقة لتجنب مخاطر التعرض لحرارة الشمس المرتفعة.

وتتراوح درجات الحرارة على باقي المناطق بين 34 و37 درجة مئوية، ومع تقدم أيام الأسبوع قد ترتفع الحرارة أيضًا إلى درجات عالية، لتصل على جنوب الصعيد إلى 44 درجة يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

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