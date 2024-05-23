إيناس الجبالي تُحرز ذهبية وزن 41 كجم في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالمكسيك

أحرزت إيناس الجبالي لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي الميدالية الذهبية في منافسات وزن 41 كجم، في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي المقامة حاليا في المكسيك حتى 27 مايو الجاري، في آخر محطات التأهيل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ونجحت الجبالي في حصد الميدالية الذهبية بعد المحاولة الثالثة في وزن 41 كجم.

وتضم البعثة 9 لاعبين حيث يشارك 5 لاعبات وهن: أميمة عمر، إيناس الجبالي، أماني الدسوقي، صباح محمد، أمل محمود حنفي، ويشارك 4 لاعبين وهم: هاني عبد الهادي، طه عادل، محمود صبري، هادي صموائيل.

ويترأس البعثة محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب لرفع الأثقال البارالمبي كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، وشعبان الدسوقي مدربًا عامًا، هاني محمد مدرب، لؤي الصباحي طبيب المنتخب، وعلي محمد إداري المنتخب.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.