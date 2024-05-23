دمياط وسوهاج يتأهلان إلى دور ال١٦ من دوري مراكز الشباب

تأهل منتخبي دمياط وسوهاج إلي دور ال ١٦ من نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



أشار الدكتور أشرف صبحي إلي الحرص علي توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية.



حيث فاز منتخب محافظة دمياط بقيادة الكابتن محمد إبراهيم العتراوي، علي منتخب محافظة الأقصر بقيادة الكابتن أشرف عارف عبدالله بضربات الجزاء الترجيحية بعد إنتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب مركز شباب مطاي بالمنيا.



كما حقق أبناء منتخب سوهاج فوزًا صعبًا بقيادة الكابتن ضياء الدين يوسف، علي نظيره منتخب المنوفية بقيادة الكابتن أحمد نخلة، بضربات الجزاء الترجيحية بعد التعادل الإيجابي في نتيجة المباراة في وقتها الأصلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.



وبهذه النتائج في منافسات دور ٣٢ من نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز، يلتقي فريق منتخب دمياط مع فريق منتخب القليوبية في دور ١٦، كما يلتقي فريق منتخب سوهاج مع فريق منتخب الشرقية في مباراة قوية منتظرة بين الفريقين.