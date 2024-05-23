برسالة صادمة.. جوري بكر تتبرأ من الفنانات بمهرجان كان بسبب تصرف مسيء (شاهد)

أثارت الفنانة جوري بكر موجة جدل واسعة خلال الساعات الأخيرة برسالة غامضة انتقدت فيها تصرفات بعض الفنانين أثناء حضورهم فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

جوري بكر تثير الجدل برسالة غامضة حول حضور مهرجان كان السينمائي

وكتبت جوري بكر: "يارب ما تحرجني احراج اللي فاكرين نفسهم نجوم وراحوا مهرجان كان وضحكوا الناس عليهم، مش قادرة من الضحك على اللي شفته بجد عملتوا كده في نفسكم ليه".

جوري بكر

وتابعت: "للأسف شفت فيديوهات كتير لناس حرفيًا محدش يعرفهم تمامًا ليه تحرجوا نفسكم عشان ايه صورة ولقطة".

جوري بكر عبر انستجرام

طلاق جوري بكر

وأعلنت الفنانة جوري بكر انفصالها رسميًا عن زوجها، مستشهدة بالآية القرآنية "وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جوري بكر تعلن طلاقها رسميًا: استحملت اللي مفيش جبل يستحمله:

أشارت جوري بكر خلال إعلان خبر طلاقها إلى أنها صبرت وتحملت كثيرًا ما لم يستطع أحد أن يتحمله خلال فترة زواجها، حيث قالت: "تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع.. الحمدلله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".

طلاق جوري بكر

كما استشهدت جوري بآية قرآنية أخرى وهي: "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير".

آخر أعمال جوري بكر

خاضت جوري بكر ماراثون دراما رمضان 2024، بمسلسل "مسار إجباري"، الذي حقق نجاحًا ضخمًا، وشاركها بطولته نخبة مميزة من نجوم الفن أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، وجهاد حسام، ونور محمود، ومي الغيطي، ورشدي الشامي، وياسمينا العبد، ومعاذ نبيل، ومحسن منصور، ونورين أبو سعدة، وإبراهيم الزيادي، وهو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، إخراج نادين خان، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.