"روحوا على الجحيم".. مقلب من كوميدي إسرائيلي مع فندق لبناني ينتهي بصدمة (فيديو)

“روحوا على الجحيم”، ثلاث كلمات من فم مدير فندق في لبنان مثلوا صدمة كبيرة لكوميدي إسرائيلي حاول تقديم فقرة ساخرة على شاشة دولة الاحتلال.

واتصل الكوميدي الإسرائيلي إيلي يازبان بمدير الفندق خلال برنامج في القناة الـ 12 العبرية، طالبًا باللغة العربية: “نحن من إسرائيل، حوالي 30 أو 40 أو 50 ألف نفر، نريد أن نأتي على فندقكم في بيروت، آمان فندقكم هذا من صواريخ حزب الله وحماس وإيران والحوثيين”، ليتلقى رد لاذع مباشر: “حبيبي روحوا على جهنم”، ليدخل في صدمة وينفجر المحيطين به من الضحك.

وبحسب الجزيرة، أعلن حزب الله اللبناني، أمس الأربعاء، استهداف مواقع عسكرية شمال إسرائيل، فيما شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق حدودية في الجنوب اللبناني. وأعلن الحزب استهداف مستوطنة أفيفيم، وذلك في سياق الرد على استهداف تل أبيب قرى الجنوب اللبناني، وفق بيان له.

كما هاجم بمسيّرات انقضاضية مرابض مدفعية الكتيبة 403 جنوب بيت هيلل، مؤكدا أنه أصاب الأهداف بدقة.

فيما قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن مسيّرة مفخخة سقطت في المنطقة دون دوي صفارات الإنذار. كما قال الحزب -في بيان- إن عناصره استهدفوا مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، وأصابوه "إصابة مباشرة".‏

وفي بيان ثان، قال إن مقاتليه استهدفوا ‏ظهر الأربعاء موقع ‏الصدح (قبالة بلدة مارون الراس اللبنانية) بقذائف المدفعية، وأصابوه بشكل مباشر.

وذكر شهود عيان أن صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المحتلة، بالتزامن مع قصف إسرائيلي على أطراف بلدة راشيا الفخار الجنوبية. وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الحزب مقتل اثنين من عناصره بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه المعلنة إلى 310 منذ 8 أكتوبر الماضي.