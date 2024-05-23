إعلامي فلسطيني لـ"لوفد ": تقرير "CNN" مضلل وإسرائيل لجأت له لنجاح مصر في إفشال نصف مخططاتهم

كذب الإعلامي الفلسطيني علي وهيب ادعاءات شبكة CNN على مصر بأنها عرقلت عمليات وقف إطلاق النيران، واصفا التقرير بالمضلل، وأكد وهيب ان مصر قد أفشلت نصف المخطط الإسرائيلي برفضها تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء ولذلك تم اللجوء لوسائل الإعلام الغربية للتشكيك في دورها ، مشيدا بدور المفاوض المصري الذي يعمل على مدار الساعة حيال ملف الحرب على غزة والتزامه بضبط النفس لأقصى الحدود كونه الأكثر دراية بأبعاد الأزمة ويقوم بمباحثات شاقة ، مؤكدًا ان انسحاب مصر من الوساطة يعني انهيار السلام الإقليمي بالمنطقة.

اجتياح رفح

وأوضح "وهيب " في تصريحاته ل"الوفد" ان الدولة المصرية أعلنت رفضها بشكل قاطع اجتياح رفح، الأمر الذي أغضب كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ودفعهما لترويج بعض الشائعات ضدها مصر، وتابع قائلا :" لهذا لا يمكن التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية لاسيما في ظل قيام المخابرات الأمريكية بتسريب أكاذيب لوكالة الـCNN تتهم الدولة المصرية بالتسبب في عدم إدخال المساعدات لقطاع غزة في حين يتواجد حاليا نحو 600 شاحنة أمام معبر رفح على استعداد للدخول في أي وقت إلا أن المشكلة تتمثل في الجانب الآخر من معبري رفح أو كرم أبو سالم بسبب إغلاقهما من قبل دولة الاحتلال الأمر الذي يؤكد كذب هذه الحملة الممنهجة التي تستهدف بالأساس النيل من الدولة المصرية مشددًا أن الدولة المصرية لن تقبل بأي حال من الأحوال تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أهل غزة إلى داخل سيناء .

الموقف المصري

وأكد الإعلامي الفلسطيني في تصريحاته الخاصة ان مصر بذلت جهود مكثفة خاصة على مستوى الدبلوماسية الرئاسية أو دبلوماسية القمة وذلك من خلال التواصل الدائم مع قادة أو زعماء الدول المختلفة وتأكيد ثوابت الموقف المصري في هذا الشأن والمتمثلة في رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني بغزة إلى أي مكان آخر ورفض أعمال العنف التي تحدث ضد المدنيين العزل من جيش مسلح بأحدث الأسلحة، بالإضافة إلى دعوتها المستمرة للمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر إنصافًا ورفض سياسة الكيل بمكيالين أو المنطق المعكوس ، مؤكدا على جهود مصر القوية المستمرة للتوصل إلى هدنة والعمل على التهدئة .

واشاد وهيب بالجهد المصري المتواصل على كافة المسارات الدبلوماسية والأمنية والإنسانية منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في غزة ، و لافتا أن المفاوض المصري يعمل على أمور تفصيلية للغاية لإجراء اتفاق حولها بين الطرفين مع طرح نص بديل حال رفضه من أحد الأطراف ما يؤكد الجهد المصري الجبار الذي يُبذل من أجل إقرار الهدنة.