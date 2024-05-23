الجزيري وزيزو يقودان الزمالك أمام فيوتشر في لقاء الجولة 24 للدوري

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة يخوض موردن فيوتشر، التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الخميس على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ، لحساب منافسات الجولة 24 للدوري الممتاز.



ويمثل الفريق الأبيض في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، إبراهيما نداي، حسام عبدالمجيد، عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد

صانعو اللعب والهجوم: ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري

وجاءت قائمة الزمالك في المباراة كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي