حافلة الزمالك تصل ستاد المقاولون العرب استعدادًا لملاقاة فيوتشر

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد المقاولون العرب ، استعداداً لخوض مباراة مودرن فيوتشر في السابعة مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للمباراة. وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي