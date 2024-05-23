"مصر إيطاليا العقارية" تفتتح بطولة البوسكو الدولية للبادل

بمشاركة 240 لاعبًا

أطلقت شركة مصر إيطاليا العقارية، الدورة الثالثة من بطولة البوسكو الدولية للبادل تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والاتحادين الدولي والمصري للبادل، والتي تقام خلال الفترة من 22 وحتى 25 مايو الجاري، بنادي البوسكو الرياضي بمشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة 240 لاعبًا محليًا وأجنبيًا، وتقام البطولة سنويًا بالشراكة معEgypt JPadel، وفي ضوء حرصها على تشجيع ممارسة الشباب للرياضة، وزيادة قاعدة ممارسي رياضة البادل محليًا وعالميًا، وتحسين مهارات ومستويات المواهب المصرية، أضافت البطولة كأسًا جديدًا هذا العام للناشئين ببطولة البوسكو الدولية للبادل، يشارك في المسابقة لاعبين محليين ودوليين في الفئة العمرية بين 14 - 18 سنة.

تأتي البطولة في إطار حرص شركة مصر إيطاليا العقارية، على تنظيم فعاليات مختلفة للترويج وتسليط الضوء على حجم الإنجازات المحققة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتماشيًا مع جهود الدولة في استضافة وتنظيم بطولات رياضية كبرى للترويج للسياحة الرياضية، ووضع مصر على الخريطة الدولية في مجال الرياضة.

وفي الوقت نفسه تضم البطولة أكبر مشاركة للسيدات في مصر والوطن العربي وبطولة للجامعات.

ويشارك في البطولة كل من مصر وإنجلترا وإيطاليا وقطر وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا والإمارات، بينما تشارك فيها كل من تشيلي والبرتغال وسويسرا واليابان والمجر لأول مرة.

وقال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الإدارية أصبحت قبلة للاستثمار والبطولات المهمة مؤكدًا أن بطولة البوسكو الدولية للبادل من الفعاليات الهامة والتي تحرص الشركة على دعمها حيث تُمثل أحد أكبر الفعاليات التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة والتي تساهم في الترويج لهذا المشروع العملاق، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليه، مؤكدًا ترحيبه بالتعاون مع شركة مصر إيطاليا العقارية في مشروعات أخرى مستقبلية تحقق قيمة مضافة للعاصمة الإدارية، وذلك في إطار دعم الشركة لأي مطور جاد يقوم بالتنمية في العاصمة الإدارية.

قال المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إنّنا في مصر إيطاليا العقارية ندرك تمامًا متطلبات عملائنا ونصغى جيدًا لاحتياجاتهم ونعمل بشكل متواصل على تلبيتها وهو ما يتماشى مع شعار الشركة "الحياة مستوحاة منك-Life Inspired by You"، فهو بالنسبة لنا ليس مجرد شعار، ولكنه استراتيجية نلتزم بها. ولذلك حرصنا على التخطيط للمرحلة الثانية من نادي البوسكو الرياضي التي تتضمن ملاعب كرة قدم وسلة وتنس وحديقة أطفال متكاملة، استكمالا للنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى المكونة من 6 ملاعب للبادل، وذلك إيمانا منا بأهمية الرياضة.

وقال المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة تهتم بالرياضة وتنظيم الفعاليات الرياضية ذات الطابع العالمي، وهو ما يساهم في جذب الأنظار للعاصمة الإدارية الجديدة، وإلقاء الضوء على التطورات التي تحدث بها.

وفي الوقت نفسه، تمثل البطولات الرياضية التي نقيمها في نادي البوسكو الرياضي وسيلة للترويج السياحي خاصة السياحة الرياضية، والدليل على ذلك مشاركة لاعبين دوليين من أكثر من 15 دولة في النسخة الثالثة من بطولة البوسكو الدولية للبادل.

وعبر إسماعيل صديق الرئيس التنفيذي لشركة JPadel، عن امتنانه للثقة التي وضعتها شركة مصر الإيطالية العقارية في JPadel Egypt واستمرار الشراكة بينهما.

وأضاف" إن هذه النسخة من بطولة مختلفة ومميزة عن الدورات السابقة، وهذا هو العام الثالث على التوالي للبطولة بالإضافة إلى العام العاشر لنا منذ انطلاق أعمالنا.

منذ 10 سنوات، كان لنا السبق في لعبة البث المباشر إلى مصر، والتي أصبحت الآن رياضة مفضلة للشباب والكبار على حد سواء، ويمكن لجميع الألعاب للعب حتى من توقفوا عن ممارسة الرياضة لفترة طويلة."

جدير بالذكر أن شركة مصر إيطاليا العقارية طورت مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 200 فدان، ويضم أول منطقة سكنية متكاملة بالعاصمة الإدارية تم افتتاحها في الربع الأول من 2024 مكونة من أكثر من 1500 وحدة سكنية، بما تشمله من فيلات وشقق سكنية متنوعة المساحات ونادي البوسكو الرياضي ومركزاً مجتمعيًا بحمام سباحة، لتقدم حياة بجودة أفضل لسكان المشروع، مع وحدات وسط مساحات خضراء واسعة تطل على النهر الأخضر وأكبر حديقة مركزية في العالم.

وأتاحت شركة مصر إيطاليا العقارية، للراغبين في حضور مباريات بطولة البوسكو الدولية للبادل التسجيل من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هذا الرابط.

تعتبر مصر إيطاليا العقارية من الشركات الرائدة في سوق العقارات المصري على مدار سنوات طويلة، إذ تشتهر بتقديم مشروعات بارزة للعقارات السكنية والتجارية والساحلية في جميع أنحاء مصر، كما تمتلك الشركة محفظة من الأراضي الشاسعة من خلال 11 مشروعًا سكنيًا وتسعة مشروعات تجارية وخمسة فنادق فاخرة.

تضم محفظة المشروعات التابعة للشركة 7.1 مليون متر مربع وتشمل المشروعات الرائدة لمصر إيطاليا كل من البوسكو، ولانوفا فيستا، وجاردن8، وكايرو بزنيس بارك في القاهرة الجديدة، وكاى السخنة، ومشروع سولاري رأس الحكمة في الساحل الشمالي.